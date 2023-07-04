"Інтер" відкинув пропозицію "МЮ" щодо Онана: від переговорів залежить майбутнє Трубіна

Андре Онана на тренуванні "Інтера". Фото: REUTERS/Claudia Greco

Англійський "Манчестер Юнайтед" зробив першу пропозицію міланському "Інтеру" щодо трансферу камерунського голкіпера Андре Онана. І вона поки що зовсім не задовольнила італійців.

"МЮ" запропонували на 15 млн. євро менше, ніж хоче "Інтер", повідомив журналіст Альфредо Педулла.

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У разі продажу Онана у "Манчестер Юнайтед" "Інтер" розгляне голкіперів на його заміну, серед яких у списку присутній українець Анатолій Трубін. Щоправда, цінник "Шахтаря" у 40 млн євро налякав італійців, але його можна знизити, оскільки у футболіста залишився рік контракту, який він не збирається продовжувати.

В "Інтері" хочуть, щоб "МЮ" був щедрішим

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" запропонували за голкіпера за 40 млн євро та 5 млн євро у вигляді бонусів. Керівництво "Інтера" тільки "розсміялося" у відповідь, оскільки хоче 60 млн євро.

"Нерадзуррі" розраховують отримати за вихованця "Барселони" 50 млн євро фіксованої суми та 10 млн євро бонусів.

Джерело повідомило, що сторони продовжать вести переговори і "Манчестер Юнайтед" зробить ще як мінімум одну покращену пропозицію щодо 27-річного воротаря.

"МЮ" наполегливо хоче отримати Онана, оскільки на його трансфері наполягає головний тренер Ерік Тен Хаг, який працював із ним у "Аяксі". Якщо ж "Манчестер Юнайтед" не зможе домовитися щодо камерунця, то зробить пропозицію "Феєноорду" щодо придбання 25-річного голкіпера Юстіна Бейло.

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