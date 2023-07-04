"Интер" отверг предложение "МЮ" по Онана: от переговоров зависит будущее Трубина
Английский "Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение миланскому "Интеру" по трансферу камерунского голкіпера Андре Онана. И оно пока совершенно не удовлетворило итальянцев.
"МЮ" предложили на 15 млн евро меньше, чем хочет "Интер", сообщил журналист Альфредо Педулла.
В случае продажи Онана в "Манчестер Юнайтед" "Интер" рассмотрит голкиперов на его замену и в списке присутствует украинец Анатолий Трубин. Правда, ценник "Шахтера" в 40 млн евро напугал итальянцев, но его можно снизить, поскольку у футболиста остался всего год контракта, который он не собирается продлевать.
В "Интере" хотят, чтобы "МЮ" был щедрее
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" предложили за голкипера за 40 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов. Руководство "Интера" только "рассмеялось" в ответ, поскольку хочет 60 млн евро.
"Нерадзурри" рассчитывают получить за воспитанника "Барселоны" 50 млн евро фиксированной суммы и 10 млн евро в качестве бонусов.
Источник сообщил, что стороны продолжат вести переговоры и "Манчестер Юнайтед" сделает еще как минимум одно улучшенное предложение по 27-летнему вратарю.
"МЮ" настойчиво хочет заполучить Онана, ведь на его трансфере настаивает главный тренер Эрик Тен Хаг, который работал с ним в "Аяксе". Если же "Манчестер Юнайтед" не сможет договориться по камерунцу, то сделает предложение "Фейеноорду" по приобретению 25-летнего голкипера Юстина Бейло.
Напомним, Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.
Форвард Килиан Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом.
"Барселона" все еще платит Месси большую зарплату.
Вратарь "Шахтера" не поможет команде в новом сезоне.
Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа: кто станет новым голкипером.