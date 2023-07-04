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"Интер" отверг предложение "МЮ" по Онана: от переговоров зависит будущее Трубина

4 июля 2023 08:10
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Агабекян Карен
редактор
"Интер" отверг предложение "МЮ" по Онана: от переговоров зависит будущее Трубина
Андре Онана на тренировке "Интера". Фото: REUTERS/Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение миланскому "Интеру" по трансферу камерунского голкіпера Андре Онана. И оно пока совершенно не удовлетворило итальянцев.

"МЮ" предложили на 15 млн евро меньше, чем хочет "Интер", сообщил журналист Альфредо Педулла.

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В случае продажи Онана в "Манчестер Юнайтед" "Интер" рассмотрит голкиперов на его замену и в списке присутствует украинец Анатолий Трубин. Правда, ценник "Шахтера" в 40 млн евро напугал итальянцев, но его можно снизить, поскольку у футболиста остался всего год контракта, который он не собирается продлевать.

В "Интере" хотят, чтобы "МЮ" был щедрее

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" предложили за голкипера за 40 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов. Руководство "Интера" только "рассмеялось" в ответ, поскольку хочет 60 млн евро.

"Нерадзурри" рассчитывают получить за воспитанника "Барселоны" 50 млн евро фиксированной суммы и 10 млн евро в качестве бонусов.

Источник сообщил, что стороны продолжат вести переговоры и "Манчестер Юнайтед" сделает еще как минимум одно улучшенное предложение по 27-летнему вратарю.

"МЮ" настойчиво хочет заполучить Онана, ведь на его трансфере настаивает главный тренер Эрик Тен Хаг, который работал с ним в "Аяксе". Если же "Манчестер Юнайтед" не сможет договориться по камерунцу, то сделает предложение "Фейеноорду" по приобретению 25-летнего голкипера Юстина Бейло.

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