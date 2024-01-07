Іранський клуб має намір перехопити у Полісся колишню зірку УПЛ
Житомирське "Полісся" має проблеми з підписанням іранського форварда "Халл Сіті" Аллах'яра Сайядманеша. У клубу з'явився конкурент.
У іранця з'явився варіант продовження кар'єри з Батьківщини, повідомив портал Big News Network.
Хто заважає "Поліссю"
За інформацією джерела, у підписанні Сайядманеша зацікавлений лідер чемпіонату Ірану "Естегляль".
Аллах'яр, який сів у глибокий запас англійського клубу, готовий перейти як до "Полісся", так і до "Естеглялю". Наразі 22-річному гравцю просто потрібно зробити вибір уже у січні.
Сайядманеш заявив про себе як гравець "Зорі", яка орендувала його з "Фенербахче". Потім у турецької команди його забрав у аренду "Халл Сіті".
Аллах'яра було викуплено за 4,5 мільйона євро у "Фенербахче" після успішного піврічного періоду оренди.
Сайядманеш у 2020-2021 роках грав у "Зорі", де забив 15 голів у 50 матчах.
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