Иранский клуб намерен перехватить у Полесья бывшую звезду УПЛ
Житомирское "Полесье" испытывает проблемы с подписанием иранского форварда "Халл Сити" Аллахьяра Сайядманеша. У клуба появился конкурент.
У иранца появился родной вариант продолжения карьеры, сообщил портал Big News Network.
Кто мешает "Полесью"
По информации источника, в подписании Сайядманеша заинтересован лидер чемпионата Ирана "Эстегляль".
Аллахьяр, который сел в глубокий запас английского клуба, готов перейти как в "Полесье", так и в "Эстегляль". Сейчас 22-летнему игроку просто нужно сделать выбор уже в январе.
Сайядманеш заявил о себе как игрок "Зари", которая арендовала его из "Фенербахче". Затем у турецкой команды его забрал в аренду "Халл Сити".
Аллахьяр был выкуплен за 4,5 миллиона евро у "Фенербахе" после успешного полугодового периода аренды.
Сайядманеш в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах.
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