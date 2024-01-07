Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Иранский клуб намерен перехватить у Полесья бывшую звезду УПЛ arrow

Иранский клуб намерен перехватить у Полесья бывшую звезду УПЛ

7 января 2024 21:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Иранский клуб намерен перехватить у Полесья бывшую звезду УПЛ
Аллахьяр Сайядманеш может переехать в Житомир. Фото: "Халл Сити"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" испытывает проблемы с подписанием иранского форварда "Халл Сити" Аллахьяра Сайядманеша. У клуба появился конкурент.

У иранца появился родной вариант продолжения карьеры, сообщил портал Big News Network.

Читайте также:

Кто мешает "Полесью"

По информации источника, в подписании Сайядманеша заинтересован лидер чемпионата Ирана "Эстегляль".

Аллахьяр, который сел в глубокий запас английского клуба, готов перейти как в "Полесье", так и в "Эстегляль". Сейчас 22-летнему игроку просто нужно сделать выбор уже в январе.

Сайядманеш заявил о себе как игрок "Зари", которая арендовала его из "Фенербахче". Затем у турецкой команды его забрал в аренду "Халл Сити".

Аллахьяр был выкуплен за 4,5 миллиона евро у "Фенербахе" после успешного полугодового периода аренды.

Сайядманеш в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах.

Напомним, Футболист "Шахтера" перейдет в чемпионат Испании — дончане не получат ни копейки.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

Житомирское "Полесье" неожиданно провело важную замену в руководстве клуба.

Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в Англии.

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме