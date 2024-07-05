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Іспанія — Німеччина — стартові склади на матч Євро-2024

5 липня 2024 18:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія — Німеччина — відомі склади на чвертьфінал Євро-2024
Гравці збірної Німеччини святкують гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У першому чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу національна команда Іспанії зіграє зі збірною Німеччини. Обидва суперники вважаються претендентами на перемогу у континентальній першості.

Луїс де ла Фуенте та Юліан Нагельсманн вже опублікували стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна Іспанії виграла усі чотири поєдинки на Євро-2024. "Червона фурія" не програвала Німеччині в офіційних матчах із 1988 року. Можна згадати і Євро-2008, у фіналі якого "червона фурія" обіграла Бундестім.

Альваро Мората
Збірна Іспанії під час тренування. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартові склади на матч Іспанія - Німеччина

Іспанія: Унаї Сімон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабіан Руїс, Родрі — Ніко Вільямс, Педрі, Ямал — Мората (капітан).

Тренер: Луїс де ла Фуенте.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусіала, Гюндоган (капітан), Сане — Хаверц.

Тренер: Юліан Нагельсман.

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