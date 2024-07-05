Іспанія — Німеччина — відомі склади на чвертьфінал Євро-2024

Іспанія — Німеччина — стартові склади на матч Євро-2024
У першому чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу національна команда Іспанії зіграє зі збірною Німеччини. Обидва суперники вважаються претендентами на перемогу у континентальній першості.
Луїс де ла Фуенте та Юліан Нагельсманн вже опублікували стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна Іспанії виграла усі чотири поєдинки на Євро-2024. "Червона фурія" не програвала Німеччині в офіційних матчах із 1988 року. Можна згадати і Євро-2008, у фіналі якого "червона фурія" обіграла Бундестім.
Стартові склади на матч Іспанія - Німеччина
Іспанія: Унаї Сімон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабіан Руїс, Родрі — Ніко Вільямс, Педрі, Ямал — Мората (капітан).
Тренер: Луїс де ла Фуенте.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусіала, Гюндоган (капітан), Сане — Хаверц.
Тренер: Юліан Нагельсман.
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