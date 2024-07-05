Испания — Германия — известны составы на четвертьфинал Евро-2024

Испания — Германия — стартовые составы на матч Евро-2024
В первом четвертьфинале чемпионата Европы по футболу национальная команда Испании сыграет со сборной Германии. Оба соперника считаются претендентами на победу в континентальном первенстве.
Луис де ла Фуэнте и Юлиан Нагельсманн уже опубликовали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании выиграла все четыре поединка на Евро-2024. "Красная фурия" не проигрывала Германии в официальных матчах с 1988 года. Можно вспомнить и Евро-2008, в финале которого "красная фурия" обыграла Бундестим.
Стартовые составы на матч Испания — Германия
Испания: Унаи Симон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабиан Руис, Родри — Нико Уильямс, Педри, Ямал — Мората (капитан).
Тренер: Луис де ла Фуэнте.
Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусиала, Гюндоган (капитан), Сане — Хаверц.
Тренер: Юлиан Нагельсманн.
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