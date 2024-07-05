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Испания — Германия — стартовые составы на матч Евро-2024

5 июля 2024 18:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания — Германия — известны составы на четвертьфинал Евро-2024
Игроки сборной Германии празднуют гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В первом четвертьфинале чемпионата Европы по футболу национальная команда Испании сыграет со сборной Германии. Оба соперника считаются претендентами на победу в континентальном первенстве. 

Луис де ла Фуэнте и Юлиан Нагельсманн уже опубликовали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Альваро Мората
Сборная Испании во время тренировки. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартовые составы на матч Испания — Германия 

Испания: Унаи Симон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабиан Руис, Родри — Нико Уильямс, Педри, Ямал — Мората (капитан). 

Тренер: Луис де ла Фуэнте. 

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусиала, Гюндоган (капитан), Сане — Хаверц. 

Тренер: Юлиан Нагельсманн. 

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