Испания — Германия — известны составы на четвертьфинал Евро-2024

Игроки сборной Германии празднуют гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В первом четвертьфинале чемпионата Европы по футболу национальная команда Испании сыграет со сборной Германии. Оба соперника считаются претендентами на победу в континентальном первенстве.

Луис де ла Фуэнте и Юлиан Нагельсманн уже опубликовали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Испании во время тренировки. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартовые составы на матч Испания — Германия

Испания: Унаи Симон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабиан Руис, Родри — Нико Уильямс, Педри, Ямал — Мората (капитан).

Тренер: Луис де ла Фуэнте.

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусиала, Гюндоган (капитан), Сане — Хаверц.

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

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