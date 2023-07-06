Іспанія та Англія — фіналісти Євро-2023

Збірна Іспанії перемогла Україну. Фото: УЄФА

За підсумками півфіналів молодіжного Чемпіонату Європи-2023 U-21 визначились фіналісти турніру. На жаль, серед них немає збірної України.

Фінальний матч відбудеться у Грузії, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У турнірі брала участь збірна України. Підопічні Руслана Ротаня у групі B обіграли Хорватію (2:0), Румунію (1:0) та зіграли внічию з Іспанією (2:2). У чвертьфіналі нашій команді протистояла команда з найсильнішим складом на турнірі — збірна Франції, і їх синьо-жовті здолали (3:1).

Плей-офф Євро-2023. Фото: УЄФА

У фіналі зіграють найдостойніші

У фінальному матчі турніру зіграють Англія U-21 та Іспанія U-21, які без поразок пройшли груповий етап та потужно виступили в 1/4 та 1/2 фіналу.

У півфіналі Англія з рахунком 3:0 розгромила Ізраїль, а Іспанія знищила команду України — 5:1.

Фінал пройде 8 липня а "Аджарабет Арені" у Батумі, Грузія.

Зазначимо, що у ігровому плані Англія та Іспанія показали на турнірі командний футбол, де на перше місце вийшов колектив.

Після півфіналу голкіпер української команди Анатолій Трубін заявив, що не Іспанія перемогла в матчі, а це Україна припустилася помилок і програла.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Форвард Харрі Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч.

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе: готується щедра пропозиція.

Дружина Олександра Усика зайнялася новим видом спорту.

Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу.