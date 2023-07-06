Испания и Англия — финалисты Евро-2023

Сборная Испании победила Украину. Фото: УЕФА

По итогам полуфиналов молодежного Чемпионата Европы-2023 U-21 определились финалисты турнира. К сожалению, среди них нет сборной Украины.

Финальный матч состоится в Грузии, сообщил портал Новини.LIVE.

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В турнире участвовала сборная Украины. Подопечный Руслана Ротаня в группе B обыграли Хорватию (2:0), Румынию (1:0) и сыграли вничью с Испанией (2:2). В четвертьфинале нашей команде противостояла команда с самым сильным составом на турнире — сборная Франции, и их сине-желтые одолели (3:1).

Плей-офф Евро-2023. Фото: УЕФА

В финале сыграют самые достойные

В финальном матче турнира сыграют Англия U-21 и Испания U-21, которые без поражений прошли групповой этап и мощно выступили в 1/4 и 1/2 финала.

В полуфинале Англия со счетом 3:0 разгромила Израиль, а Испания уничтожила команду Украины — 5:1.

Финал пройдет 8 июля а "Аджарабет Арене" в Батуми, Грузия.

Отметим, что в игровом плане Англия и Испания показали на турнире командный футбол, где на первое место вышел коллектив.

После полуфинала голкипер украинской команды Анатолий Трубин заявил, что не Испания победила в матче, а это Украина допустила ошибки и проиграла.

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