Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Испания и Англия — финалисты Евро-2023 arrow

Испания и Англия — финалисты Евро-2023

6 июля 2023 08:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Испания и Англия — финалисты Евро-2023
Сборная Испании победила Украину. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам полуфиналов молодежного Чемпионата Европы-2023 U-21 определились финалисты турнира. К сожалению, среди них нет сборной Украины.

Финальный матч состоится в Грузии, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В турнире участвовала сборная Украины. Подопечный Руслана Ротаня в группе B обыграли Хорватию (2:0), Румынию (1:0) и сыграли вничью с Испанией (2:2). В четвертьфинале нашей команде противостояла команда с самым сильным составом на турнире — сборная Франции, и их сине-желтые одолели (3:1).

Плей-офф Евро-2023. Фото: УЕФА

В финале сыграют самые достойные

В финальном матче турнира сыграют Англия U-21 и Испания U-21, которые без поражений прошли групповой этап и мощно выступили в 1/4 и 1/2 финала.

В полуфинале Англия со счетом 3:0 разгромила Израиль, а Испания уничтожила команду Украины — 5:1.

Финал пройдет 8 июля а "Аджарабет Арене" в Батуми, Грузия.

Отметим, что в игровом плане Англия и Испания показали на турнире командный футбол, где на первое место вышел коллектив.

После полуфинала голкипер украинской команды Анатолий Трубин заявил, что не Испания победила в матче, а это Украина допустила ошибки и проиграла.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Полузащитник Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца.

Форвард Харри Кейн определился с будущим и провел важную встречу.

"ПСЖ" нашел замену Килиану Мбаппе: готовится щедрое предложение.

Жена Александра Усика занялась новым видом спорта.

Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз