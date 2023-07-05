Іспанія Україна — стартові склади на півфінал Євро-2023

Збірна України під час матчу Фото: instagram.com/tal.04/

Залишається менш як дві години до півфінального поєдинку Євро-2023 за участю збірних Іспанії та України. Команда Руслана Ротаня за крок від виходу в головну стадію турніру.

Тренерські штаби обох команд уже озвучили стартові склади на матч, повідомляє портал Новини LIVE.

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Іспанія та Україна вже зустрічалися у рамках поєдинку третього туру групового етапу Євро-2023. "Синьо-жовті" вели у рахунку до останніх хвилин зустрічі, але підопічні Сантьяго Санчеса забили гол незадовго до фінального свистка. Збірна України ще ніколи не перемагала однолітків з Іспанії.

Портал Новини.LIVE проведе онлайн текстову трансляцію цього поєдинку.

Склади на півфінал Євро-2023

Іспанія: Тенас — Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Алекс Баена — Родрі, Абель Руїс (капітан), Серхіо Гомес.

Тренер: Сантьяго Санчес.

Україна: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко (капітан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Тренер: Руслан Ротань.

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