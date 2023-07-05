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Испания — Украина в полуфинале Евро-2023: известны стартовые составы

5 июля 2023 20:49
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Испания Украина — стартовые составы на полуфинал Евро-2023
Сборная Украины во время матча. Фото: instagram.com/tal.04/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Остается меньше двух часов до полуфинального поединка Евро-2023 с участием сборных Испании и Украины. Команда Руслана Ротаня находится в шаге от выхода в главную стадию турнира. 

Тренерские штабы обеих команд уже озвучили стартовые составы на матч, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Испания и Украина уже встречались в рамках поединка третьего тура группового этапа Евро-2023. "Сине-желтые" вели в счете до последних минут встречи, но подопечные Сантьяго Санчеса забили гол незадолго до финального свистка. Сборная Украины еще никогда не побеждала сверстников из Испании. 

Портал Новини.LIVE проведет онлайн текстовую трансляцию этого поединка. 

Составы на полуфинал Евро-2023

Испания: Тенас — Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда — Бланко, Алекс Баэна — Родри, Абель Руис (капитан), Серхио Гомес. 

Тренер: Сантьяго Санчес. 

Украина: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко — Бражко, Бондаренко (капитан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сикан. 

Тренер: Руслан Ротань. 

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