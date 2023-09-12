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Італія — Україна: стартові склади команд на матч відбору на Євро-2024

12 вересня 2023 20:41
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Італія — Україна: стартові склади команд на матч відбору на Євро-2024
Віктор Циганков виходить на поле. Фото Павла Кубанова (УАФ)
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У рамках відбору на Євро-2024 з футболу збірна Італії приймає у Мілані національну команду України. "Синьо-жовті" перед стартом поєдинку розташовуються вище за свого суперника.

Лучано Спаллетті та Сергій Ребров вже назвали стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України
Тренування збірної України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Стартові склади команд

Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаньоло, Распадорі, Дзакканьї.

Тренер: Лучано Спаллетті.

Україна: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Циганков — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію матчу Італія — Україна. Залишайтеся з нами, буде цікаво!

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