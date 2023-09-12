Італія — Україна: стартові склади команд на матч відбору на Євро-2024
У рамках відбору на Євро-2024 з футболу збірна Італії приймає у Мілані національну команду України. "Синьо-жовті" перед стартом поєдинку розташовуються вище за свого суперника.
Лучано Спаллетті та Сергій Ребров вже назвали стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві збірні зіштовхнулися із кадровими проблемами напередодні зустрічі. Серед втрат Італії варто виділити К'єзу, Політано та Тоналі. Україні не допоможуть Шапаренко, Тимчик та Матвієнко, який отримав травму у матчі з Англією.
Стартові склади команд
Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаньоло, Распадорі, Дзакканьї.
Тренер: Лучано Спаллетті.
Україна: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Циганков — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію матчу Італія — Україна. Залишайтеся з нами, буде цікаво!
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