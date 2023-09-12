Италия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Виктор Цыганков выходит на поле. Фото Павла Кубанова (УАФ)

В рамках отбора на Евро-2024 по футболу сборная Италии принимает в Милане национальную команду Украины. "Сине-желтые" перед стартом поединка располагаются выше своего соперника.

Лучано Спаллетти и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тренировка сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко — Фраттези, Локателли, Барелла — Дзаньоло, Распадори, Дзакканьи.

Тренер: Лучано Спаллетти.

Украина: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Цыганков — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

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