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Италия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

12 сентября 2023 20:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Италия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024
Виктор Цыганков выходит на поле. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на Евро-2024 по футболу сборная Италии принимает в Милане национальную команду Украины. "Сине-желтые" перед стартом поединка располагаются выше своего соперника. 

Лучано Спаллетти и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Обе сборные столкнулись с кадровыми проблемами накануне встречи. Среди потерь Италии стоит выделить Кьезу, Политано и Тонали. Украине не помогут Шапаренко, Тымчик и Матвиенко, который получил травму в матче с Англией. 

Сборная Украины
Тренировка сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Стартовые составы команд 

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко — Фраттези, Локателли, Барелла — Дзаньоло, Распадори, Дзакканьи. 

Тренер: Лучано Спаллетти. 

Украина: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Цыганков — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию матча Италия — Украина. Оставайтесь с нами, будет интересно! 

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