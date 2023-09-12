Италия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024
В рамках отбора на Евро-2024 по футболу сборная Италии принимает в Милане национальную команду Украины. "Сине-желтые" перед стартом поединка располагаются выше своего соперника.
Лучано Спаллетти и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.
Обе сборные столкнулись с кадровыми проблемами накануне встречи. Среди потерь Италии стоит выделить Кьезу, Политано и Тонали. Украине не помогут Шапаренко, Тымчик и Матвиенко, который получил травму в матче с Англией.
Стартовые составы команд
Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко — Фраттези, Локателли, Барелла — Дзаньоло, Распадори, Дзакканьи.
Тренер: Лучано Спаллетти.
Украина: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Цыганков — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
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