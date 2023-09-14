Юний український талант підписав професійний контракт із "Ювентусом"

Андрій Фірман підписав контракт. Фото: instagram.com/_andriyfirman_

У туринському "Ювентусі" з часів перебування в академії грає українець Андрій Фірман. Цей футболіст із 11 років виступає в Італії.

За інформацією Фірмана в соцмережах, він підписав із клубом новий контракт.

Читайте також:

Львівський футболіст із 2016 року грає в італійських футбольних клубах.

Фірман залишається у структурі туринців

Фірман підписав свій перший у кар'єрі професійний контракт разом з іншими найкращими гравцями молодіжної команди.

Футболіст підписав дворічний контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону Фірман провів в оренді за СПАЛ U-19, де у 25 матчах, забив один м'яч і зробив два асисти.

Українець перейшов до академії "Ювентуса" у 2019 році та у сезоні 2021/2022 грав за "Ювентус" U-17, де у 25 матчах, забив шість голів і зробив один асист.

Зазначимо, що Фірман у 2017-2019 роках тренувався та грав за академію італійської "Чезени".

Нагадаємо, Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб.

Тимощук уперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди поїде футболіст.

Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі.

Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії.

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.