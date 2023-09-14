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Юний український талант підписав професійний контракт із "Ювентусом"

14 вересня 2023 22:17
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Агабекян Карен
редактор
Юний український талант підписав професійний контракт із "Ювентусом"
Андрій Фірман підписав контракт. Фото: instagram.com/_andriyfirman_
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У туринському "Ювентусі" з часів перебування в академії грає українець Андрій Фірман. Цей футболіст із 11 років виступає в Італії.

За інформацією Фірмана в соцмережах, він підписав із клубом новий контракт.

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Фірман залишається у структурі туринців

Фірман підписав свій перший у кар'єрі професійний контракт разом з іншими найкращими гравцями молодіжної команди.

Футболіст підписав дворічний контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону Фірман провів в оренді за СПАЛ U-19, де у 25 матчах, забив один м'яч і зробив два асисти.

Українець перейшов до академії "Ювентуса" у 2019 році та у сезоні 2021/2022 грав за "Ювентус" U-17, де у 25 матчах, забив шість голів і зробив один асист.

Зазначимо, що Фірман у 2017-2019 роках тренувався та грав за академію італійської "Чезени".

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