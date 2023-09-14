Юный украинский талант подписал профессиональный контракт с "Ювентусом"

Андрей Фирман подписал контракт. Фото: instagram.com/_andriyfirman_

В туринском "Ювентусе" с академии играет украинец Андрей Фирман. Этот футболист с 11 лет выступает в Италии.

По информации Фирмана в соцсетях, он подписал с клубом новый контракт.

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Фирман подписал свой первый в карьере профессиональный контракт в месте с другими лучшими игроками молодежной команды.

Футболист подписал двухлетний контракт до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Фирман провел в аренде за СПАЛ U-19, где в 25 матчах, забил один мяч и сделал два ассиста.

Украинец перешел в академию "Ювентуса" в 2019 году и в сезоне 2021/2022 играл за "Ювентус" U-17, где в 25 матчах, забил шесть голов и сделал один ассист.

Отметим, что Фирман в 2017-2019 годах тренировался и играл за академию итальянской "Чезены".

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