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Юрген Клопп несподівано підтримав створення Суперліги

22 грудня 2023 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юрген Клопп несподівано підтримав створення Суперліги
Юрґен Клопп під час пресконференції. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував скандал довкола європейської футбольної Суперліги. Німецький тренер висловив думку, яка відрізняється від офіційної позиції клубу.

Клопп виступив проти монополізації футболу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

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Англійський "Ліверпуль" був серед 12 клубів, які заснували Суперлігу. Напередодні суд ЄС ухвалив скасувати заборону УЄФА на створення цього турніру. Проте практично всі клуби, які були готові взяти участь у першості, відмовилися від цієї можливості. "Ліверпуль" одним з останніх підтримав УЄФА і заявив про бойкот Суперліги.

Юрген Клопп
Юрґен Клопп під час матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Клопп радий тиску на УЄФА

Наставник "Ліверпуля" заявив, що не готовий повністю погодитись з рішенням суду. Йому подобається те, що останнім часом на УЄФА був серйозний тиск.

Німецький фахівець висловився проти монополії на організацію турнірів, оскільки в такому разі учасники змагань змушені приймати будь-який ультиматум, який перед ними буде поставлено.

"Вони можуть зробити більше матчів і не врахувати думку тренерів та гравців. Мені подобається, що чиновників УЄФА змусили хвилюватися", — розповів Юрген Клопп.

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