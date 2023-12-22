Юрген Клопп неожиданно поддержал создание Суперлиги

Юрген Клопп во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал скандал вокруг европейской футбольной Суперлиги. Немецкий тренер высказал мнение, которое отличается от официальной позиции клуба.

Клопп выступил против монополизации футбола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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Английский "Ливерпуль" был в числе 12 клубов, которые основали Суперлигу. Накануне суд ЕС постановил отменить запрет УЕФА на создание этого турнира. Однако практически все клубы, которые были готовы участвовать в первенстве, отказались от этой возможности. "Ливерпуль" одним из последних поддержал УЕФА и заявил о бойкоте Суперлиги.

Юрген Клопп во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Клопп рад давлению на УЕФА

Наставник "Ливерпуля" заявил, что не готов полностью согласиться с решением суда. Ему нравится то, что в последнее время на УЕФА было оказано серьезное давление.

Немецкий специалист высказался против монополии на организацию турниров, поскольку в таком случае участники соревнований вынуждены принимать любой ультиматум, который будет перед ними поставлен.

"Они могут сделать больше матчей и не учесть мнение тренеров и игроков. Мне нравится, что чиновников УЕФА заставили волноваться", — рассказал Юрген Клопп.

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