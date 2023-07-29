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"Ювентус" дискваліфікований із єврокубків: що відомо

29 липня 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
"Ювентус" дискваліфікований із єврокубків: що відомо
Звільнені керівники "Ювентусу". Фото: bssnews.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В історії світового футболу туринський "Ювентус" прославився не лише як одна з найсильніших команд чемпіонату Італії, а й як клуб, який не раз карали за махінації. Цього разу менеджмент туринців упіймали на фінансових оборудках.

Після Серії А рішення щодо "Старої синьйори" винесли й в УЄФА.

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Зазначимо, що у 2006 році клуб через доведену корупцію перевели до Серії Б. Тоді в команді грав Павло Недвен, якого у 2022 році разом з іншими менеджерами клубу спіймали на відмиванні грошей.

Колишній президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Фото: "Ювентус"

Туринці не виступлять у Лізі конференцій

Покарання "Ювентусу" пов'язане з тим, що менеджмент клубу штучно завищував у документації суми від купівлі та продажу футболістів. Першими на це вказали не контролюючі органи футболу, а італійські правоохоронці. Прокуратура вважає, що клуб відмив таким чином 50 млн євро.

Коли оборудки стали надбанням громадськості, менеджмент клубу пішов у відставку. У Серії А їх позбавили очок, після чого вони з третього місця опустилися на сьоме.

В УЄФА пізніше відреагували на кримінальну справу "Ювентуса", але зробили жорстке покарання.

Клуб виключено з розіграшу Ліги конференцій у сезоні 2023/2024 років. Також туринців оштрафували на 20 млн євро, з яких 10 млн євро будуть умовними. Ці 10 млн відберуть лише в тому випадку, якщо у звітності за 2023, 2024, 2025 роки будуть порушення.

Замість "Ювентуса" у Лізі конференцій зіграє "Фіорентина", яка стала восьмою минулого сезону Серії А.

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