"Ювентус" дискваліфікований із єврокубків: що відомо

Звільнені керівники "Ювентусу". Фото: bssnews.net

В історії світового футболу туринський "Ювентус" прославився не лише як одна з найсильніших команд чемпіонату Італії, а й як клуб, який не раз карали за махінації. Цього разу менеджмент туринців упіймали на фінансових оборудках.

Після Серії А рішення щодо "Старої синьйори" винесли й в УЄФА.

Читайте також:

Зазначимо, що у 2006 році клуб через доведену корупцію перевели до Серії Б. Тоді в команді грав Павло Недвен, якого у 2022 році разом з іншими менеджерами клубу спіймали на відмиванні грошей.

Колишній президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Фото: "Ювентус"

Туринці не виступлять у Лізі конференцій

Покарання "Ювентусу" пов'язане з тим, що менеджмент клубу штучно завищував у документації суми від купівлі та продажу футболістів. Першими на це вказали не контролюючі органи футболу, а італійські правоохоронці. Прокуратура вважає, що клуб відмив таким чином 50 млн євро.

Коли оборудки стали надбанням громадськості, менеджмент клубу пішов у відставку. У Серії А їх позбавили очок, після чого вони з третього місця опустилися на сьоме.

В УЄФА пізніше відреагували на кримінальну справу "Ювентуса", але зробили жорстке покарання.

Клуб виключено з розіграшу Ліги конференцій у сезоні 2023/2024 років. Також туринців оштрафували на 20 млн євро, з яких 10 млн євро будуть умовними. Ці 10 млн відберуть лише в тому випадку, якщо у звітності за 2023, 2024, 2025 роки будуть порушення.

Замість "Ювентуса" у Лізі конференцій зіграє "Фіорентина", яка стала восьмою минулого сезону Серії А.

Нагадаємо, Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Луческу готовий піти з "Динамо": Шовковський може стати новим тренером.

ПСЖ жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе.

Ольга Харлан з’явиться на новій марці Укрпошти. Українську фехтувальницю зворушливо підтримали київське "Динамо" та президент клубу Ігор Суркіс.