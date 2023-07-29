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"Ювентус" дисквалифицирован из еврокубков: что известно

29 июля 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
"Ювентус" дисквалифицирован из еврокубков: что известно
Уволенные руководители "Ювентуса". Фото: bssnews.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В истории мирового футбола туринский "Ювентус" прославился не только как одна из сильнейших команд чемпоината Италии, но и как клуб, который не единожды наказывали за махинации. На этот раз менеджмент туринцев поймали на финансовых оборудках.

После Серии А решение по "Старой синьоре" вынесли и в УЕФА.

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Отметим, что в 2006 году клуб из-за доказанной коррупции перевели в Серию Б. Тогда в команде играл Павел Недвен, которого в 2022 году вместе с другими менеджерами клуба поймали на отмывании денег.

Бывший президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Фото: "Ювентус"

Туринцы не выступят в Лиге конференций

Наказание "Ювентуса" связано с тем, что менеджмент клуба искусственно завышал в документации суммы от покупки и продажи футболистов. Первыми на это указали не контролирующие органы в футболе, а итальянские правоохранители. Прокуратура считает, что клуб отмыл таким образом 50 млн евро.

Когда оборудки стали достоянием общественности менеджмент клуба ушел в отставку. В Серии А их лишили очков, после чего они с третьего места опустились на седьмое.

В УЕФА позже всех отреагировали на уголовное дело "Ювентуса", но сделали жесткое наказание.

Клуб исключен из розыгрыша Лиги конференций в сезоне 2023/2024 гг. Также туринцев оштрафовали на 20 млн евро, из которых 10 млн евро будут условными. Эти 10 млн отберут только в том случае, если в отчетности за 2023, 2024, 2025 года будут нарушения.

Вместо "Ювентуса" в Лиге конференций сыграет "Фиорентина", которая стала восьмой в прошлом сезоне Серии А.

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