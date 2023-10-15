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Караваєв прокоментував забитий гол та мотиваційну промову Реброва

15 жовтня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Караваєв прокоментував забитий гол та мотиваційну промову Реброва
Олександр Караваєв. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Олександр Караваєв, який нещодавно допоміг команді військових, забив за збірну Україну свій третій гол. На успішну гру команду вдало налаштував головний тренер Сергій Ребров.

Про це Караваєв повідомив в інтерв’ю Суспільному, передає Новини.LIVE.

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"За декілька хвилин до гри головний тренер Сергій Станіславович дав коротеньку промову українською мовою. Він сказав, що ми українці і повинні показати наш характер та бойовий дух — те, що показують наші воїни", — каже він.

Взагалі Караваєв виходив укріпити захист, але, як бачимо, в нього непогано вийшло й в атаці. 

"Коли я виходив, то тренер говорив, що треба допомогти в обороні, бо гравці атаки "наїлися": і в атаці, і в обороні допомагали, багато моментів створили. Але треба було освіжити гру саме в обороні, тому що вони вже атакували всіма силами", — додав Олександр.

Хотів віддати пас

Про свій забитий гол футболіст зазначає, що спочатку хотів віддати пас, але єдиним рішенням було пробити по воротах.

"Коли вже з’явилися зони в нас, то часто вибігали в них наприкінці матчу. У мене був момент, бачив, що можу обіграти гравця. А потім подивився, хотів віддати передачу, шукав гравця. Побачив, що Яремчук не встигає, а воротар робить крок вліво. Так вийшло, що забив", — сказав гравець.

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