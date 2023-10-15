Караваев прокомментировал забитый гол и мотивационную речь Реброва

Александр Караваев. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Александр Караваев, который недавно помог команде военных, забил за сборную Украину свой третий гол. На успешную игру команду удачно настроил главный тренер Сергей Ребров.

Об этом Караваев сообщил в интервью "Суспильному", передает Новини.LIVE.

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"За несколько минут до игры главный тренер Сергей Станиславович дал короткую речь на украинском языке. Он сказал, что мы украинцы и должны показать наш характер и боевой дух — то, что показывают наши воины", — говорит он.

Вообще, Караваев выходил укрепить защиту, но, как видим, у него неплохо получилось и в атаке.

"Когда я выходил, то тренер говорил, что нужно помочь в обороне, потому что игроки атаки "наелись": и в атаке, и в обороне помогали, многие моменты создали. Но надо было освежить игру именно в обороне, потому что они уже атаковали всеми" силами", — добавил Александр.

Хотел отдать пас

О своем забитом голе футболист отмечает, что сначала хотел отдать пас, но единственным решением было пробить по воротам.

"Когда уже появились зоны у нас, то часто выбегали в них в конце матча. У меня был момент, видел, что могу обыграть игрока. А потом посмотрел, хотел отдать передачу, искал игрока. Увидел, что Яремчук не успевает, а вратарь делает шаг влево. Так получилось, что забил", — сказал игрок.

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