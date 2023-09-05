"Карпати" створили скаутський відділ: в ньому буде легенда українського футболу

Михайло Кополовець працюватиме скаутом. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" з Першої ліги після купівлі одного з кращих захисників УПЛ Владислава Бабогла та спроби підписати Домінго Бланко, вирішили створити скаутський відділ. Одним із скаутів буде легендарний гравець УПЛ.

Ідея зі створення скаутського відділу належить головному тренеру Мирону Маркевичу, повідомила пресслужба клубу.

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У львівському клубі функціонуватиме відділ скаутингу, основним завданням якого буде пошук футболістів різних вікових категорій: від U12 до першої команди.



🔗 Більше: https://t.co/6pnvIleWFB pic.twitter.com/aLmZ6Foyt2 — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) September 5, 2023

Керуватиме досвідчений скаут

Керівником відділу стане колишній скаут й агент Анатолій Пташник, який працював с "Сундсвалль" та "Естерсунд". Допомагатиме спеціалісту легенда українського футболу та "Карпат" в позафутбольному житті Михайло Кополовець, який має досвід адміністративної роботи в "Минаї".

Також до відділу увійшли Андрій Кудирко та Андрій Габ'ян.

Новий селекційний відділ займеться пошуком гравців та комплектацією команди віл U12 до основного складу дорослої команди.

Зазначимо, що Кополовець наразі працює помічником депутата Закарпатської міської облради Андрія Шекети.

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