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"Карпати" створили скаутський відділ: в ньому буде легенда українського футболу

5 вересня 2023 21:34
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Агабекян Карен
редактор
"Карпати" створили скаутський відділ: в ньому буде легенда українського футболу
Михайло Кополовець працюватиме скаутом. Фото: "Карпати"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львівські "Карпати" з Першої ліги після купівлі одного з кращих захисників УПЛ Владислава Бабогла та спроби підписати Домінго Бланко, вирішили створити скаутський відділ. Одним із скаутів буде легендарний гравець УПЛ.

Ідея зі створення скаутського відділу належить головному тренеру Мирону Маркевичу, повідомила пресслужба клубу.

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Керуватиме досвідчений скаут

Керівником відділу стане колишній скаут й агент Анатолій Пташник, який працював с "Сундсвалль" та "Естерсунд". Допомагатиме спеціалісту легенда українського футболу та "Карпат" в позафутбольному житті Михайло Кополовець, який має досвід адміністративної роботи в "Минаї".

Також до відділу увійшли Андрій Кудирко та Андрій Габ'ян.

Новий селекційний відділ займеться пошуком гравців та комплектацією команди віл U12 до основного складу дорослої команди.

Зазначимо, що Кополовець наразі працює помічником депутата Закарпатської міської облради Андрія Шекети.

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