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"Карпаты" создали скаутский отдел: в нем будет легенда украинского футбола

5 сентября 2023 21:34
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Агабекян Карен
редактор
"Карпаты" создали скаутский отдел: в нем будет легенда украинского футбола
Михаил Кополовец будет работать скаутом. Фото: "Карпаты"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львовские "Карпаты" из Первой лиги после покупки одного из лучших защитников УПЛ Владислава Бабогло и попытки подписать Доминго Бланко решили создать скаутский отдел. Одним из скаутов будет "легендарный игрок" УПЛ.

Идея создания скаутского отдела принадлежит главному тренеру Мирону Маркевичу, сообщила пресс-служба клуба.

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Будет управлять опытный скаут

Руководителем отдела станет бывший скаут и агент Анатолий Пташник, работавший с "Сундсвалле" и "Эстерсунде". Помогает специалисту легенда украинского футбола и "Карпат" во внефутбольной жизни Михаил Кополовец, имеющий опыт административной работы в "Минае".

Также в отдел вошли Андрей Кудырко и Андрей Габьян.

Новый селекционный отдел займется поиском игроков и комплектацией команды U12 в основной состав взрослой команды.

Отметим, что Кополовец работает помощником депутата Закарпатского городского облсовета Андрея Шекеты.

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