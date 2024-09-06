Карпати та Кривбас підписали новачків — Брунінью, Самсона та Прінцевілла

Карпати та Кривбас оформили перехід трьох легіонерів
Клуби української прем’єр-ліги продовжують посилюватись легіонерами. Серед авторів останніх підписань новачок УПЛ "Карпати" та бронзовий призер минулого сезону "Кривбас".
Львів’яни посилились бразильцем, а криворіжця нігерійцями, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайти "Карпат" та УПЛ.
Новачок для "Карпат"
Львів'яни оголосили про оренду атакувального півзахисника "Атлетіко Мінейро" Бруно Роберто Перейри да Сілву, більш відомого як Брунінью.
Технічного 24-річного бразильського атакувального півзахисника підписали в оренду на один рік.
У активі Брунінью 55 матчів в бразильській Серії А, де він забив два голи.
Нігерійці у "Кривбасі"
"Кривбас" підписав двох нігерійських футболістів.
Криворізький "Кривбас" вніс у заявку на сезон Української прем’єр-ліги півзахисників Ічоку Чінеду Самсона та Чіджоке Узома Прінцевілла.
Криворіжці поки не повідомляли деталі переходу цих двох футболістів.
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