Карпаты и Кривбасс подписали новичков - Брунинью, Самсона и Принцевилла

Карпаты и Кривбасс оформили переход трех легионеров
Клубы украинской премьер-лиги продолжают усиливаться легионерами. Среди авторов последних подписаний новичок УПЛ "Карпаты" и бронзовый призер прошлого сезона "Кривбасс".
Львовяне усилились бразильцем, а криворожане нигерийцами, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сайты "Карпат" и УПЛ.
Новичок для Карпат
Львовяне объявили об аренде атакующего полузащитника "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейры да Силвы, более известного как Бруниньо.
Техничный 24-летний бразильский атакующий полузащитник был подписан в аренду на один год.
В активе Бруниньо 55 матчей в бразильской Серии А, где он забил два гола.
Нигерийцы в "Кривбассе"
"Кривбасс" подписал двух нигерийских футболистов.
Криворожский "Кривбасс" внес в заявку на сезон Украинской премьер-лиги полузащитников Ичку Чинеду Самсона и Чиджоке Узома Принцевилла.
Криворожцы пока не сообщали детали перехода этих двух футболистов.
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