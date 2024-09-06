Карпаты и Кривбасс подписали новичков - Брунинью, Самсона и Принцевилла

В "Карпатах" представили Брунинью. Фото: "Карпаты"

Клубы украинской премьер-лиги продолжают усиливаться легионерами. Среди авторов последних подписаний новичок УПЛ "Карпаты" и бронзовый призер прошлого сезона "Кривбасс".

Львовяне усилились бразильцем, а криворожане нигерийцами, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сайты "Карпат" и УПЛ.

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Львовяне объявили об аренде атакующего полузащитника "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейры да Силвы, более известного как Бруниньо.

Техничный 24-летний бразильский атакующий полузащитник был подписан в аренду на один год.

В активе Бруниньо 55 матчей в бразильской Серии А, где он забил два гола.

Нигерийцы в "Кривбассе"

"Кривбасс" подписал двух нигерийских футболистов.

Криворожский "Кривбасс" внес в заявку на сезон Украинской премьер-лиги полузащитников Ичку Чинеду Самсона и Чиджоке Узома Принцевилла.

Криворожцы пока не сообщали детали перехода этих двух футболистов.

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