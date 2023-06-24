"Карпати" вирішили не виганяти Тлумака: чим займатиметься колишній тренер

Андрій Тлумак. Фото: ФК "Карпати"

У львівських "Карпатах" керівництво клубу вирішило зберегти раніше звільненого з посади головного тренера Андрія Тлумака. Фахівець отримав менеджерську посаду.

Про призначення Тлумака повідомив портал Sport.ua.

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Раніше фахівець у Першій лізі привів команду до 5-го місця у турнірній таблиці, яке не дозволило їм зіграти у перехідних матчах за потрапляння до УПЛ. На такий результат негативно відреагували фанати, оскільки у тренера був один із найкращих складів у Першій лізі.

"Карпати" минулого сезону. Фото: ФК "Карпати"

Тлумак стояв біля витоків клубу

Незважаючи на невдачу на тренерському містку, Тлумак був одним із ініціаторів створення нових "Карпат" і саме на його плечі лягла організаторська робота. Тож у клубі призначили свого колишнього голкіпера на посаду виконавчого директора.

На новій роботі спеціаліст відповідатиме за розвиток клубної інфраструктури, і серед іншого, будівництво тренувальної бази в Бартатові, яку хочуть запустити 15 липня.

Джерела у клубі зазначили, що у літнє міжсезоння команда під управлінням Мирона Маркевича пройде збори в Ужгороді, а потім готуватиметься до нового сезону на відкритій базі.

Зазначимо, що генеральним директором у клубі є легенда клубу Степан Юрчишин, технічним директором Тарас Гордієнко, а спортивним директором Артур Довгоший.

Після приходу до клубу Маркевича "Карпати" почали скуповувати лідерів "Металіста".

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