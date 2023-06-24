"Карпаты" решили не выгонять Тлумака: чем будет заниматься бывший тренер

Андрей Тлумак. Фото: ФК "Карпаты"

В львовских "Карпатах" руководство клуба решило сохранить ранее уволенного с должности главного тренера Андрея Тлумака. Специалист получил менеджерскую должность.

О назначении Тлумака сообщил портал Sport.ua.

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Ранее специалист в Первой лиге привел команду к 5-му месту в турнирной таблице, которое не позволило им сыграть в переходных матчах за попадание в УПЛ. На такой результат негативно отреагировали фанаты, поскольку у тренера был один из лучших составов в Первой лиге.

"Карпаты" в прошлом сезоне. Фото: ФК "Карпаты"

Тлумак стоял у истоков клуба

Несмотря на неудачу на тренерском мостике, Тлумак был одним из инициаторов создания новых "Карпат", и именно на его плечи легла организаторская работа. Поэтому в клубе назначили своего бывшего голкипера на должность исполнительного директора.

На новой работе специалист будет отвечать за развитие клубной инфраструктуры и, среди прочего, строительство тренировочной базы в Бартатове, которую хотят запустить 15 июля.

Источники в клубе отметили, что в летнее межсезонье команда под управлением Мирона Маркевича проведет сборы в Ужгороде, а затем будет готовиться к новому сезону на открытой базе.

Отметим, что генеральным директором в клубе является легенда клуба Степан Юрчишин, техническим директором — Тарас Гордиенко, а спортивным директором — Артур Довгошия.

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