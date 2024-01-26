Хабі Алонсо розповів про пропозицію Ліверпуля

Хабі Алонсо в Леверкузені. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Головний тренер німецького "Баєра" Хаві Алонсо прокоментував чутки про запрошення очолити "Ліверпуль". Влітку цього року англійський клуб залишиться без головного тренера.

Хабі Алонсо прокоментував ситуацію в інтерв'ю своєму колишньому одноклубнику по "Ліверпулю" Патріку Бергеру.

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Хабі Алонсо став одним із відкриттів сезону 2023/2024. Його "Баєр" впевнено лідирує у турнірній таблиці німецької Бундесліги, залишивши позаду навіть "Баварію". Іспанець вважається перспективним тренером, за якого вже влітку змагатимуться європейські гранди.

Хабі Алонсо розмірковує над тактикою "Баєра". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Одним із таких клубів є "Ліверпуль", який незабаром залишиться без тренера через достроковий вихід Юргена Клоппа з посади наставника. Хабі Алонсо виступав у складі "червоних" під час футбольної кар'єри, і чутки вже пророкують йому повернення на "Енфілд".

Що сказав Хабі Алонсо

Іспанський наставник пов'язаний контрактом із "Баєром" аж до літа 2026 року. Хабі Алонсо нагадав про це та заявив, що поважає свій нинішній клуб. Він запевнив, що щасливий у Леверкузені та мріє виграти з "фармацевтами" трофей.

Хабі Алонсо був здивований заявою Юргена Клоппа, чия кар'єра у "Ліверпулі" виявилася дуже успішною. Проте, іспанець не планує вести переговори з англійським клубом. При цьому він заявив, що не знає, чи ця ситуація зміниться в майбутньому.

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