Хаби Алонсо рассказал о предложении Ливерпуля
Главный тренер немецкого "Байера" Хави Алонсо прокомментировал слухи о приглашении возглавить "Ливерпуль". Летом этого года английский клуб останется без главного тренера.
Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию в интервью своему бывшему одноклубнику по "Ливерпулю" Патрику Бергеру.
Хаби Алонсо стал одним из открытий сезона 2023/2024. Его "Байер" уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, оставив позади даже "Баварию". Испанец считается перспективным тренером, за которого уже летом будут бороться европейские гранды.
Одним из таких клубов является "Ливерпуль", который скоро останется без тренера из-за досрочного ухода Юргена Клоппа с поста наставника. Хаби Алонсо выступал в составе "красных" во время футбольной карьеры, и слухи уже прочат ему возвращение на "Энфилд".
Что сказал Хаби Алонсо
Испанский наставник связан контрактом с "Байером" вплоть до лета 2026 года. Хаби Алонсо напомнил об этом и заявил, что уважает свой нынешний клуб. Он заверил, что счастлив в Леверкузене и мечтает выиграть с "фармацевтами" трофей.
Хаби Алонсо был удивлен заявлением Юргена Клоппа, чья карьера в "Ливерпуле" оказалась очень успешной. Однако испанец не планирует вести переговоры с английским клубом. При этом он заявил, что не знает, изменится ли эта ситуация в будущем.
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