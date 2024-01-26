Хаби Алонсо рассказал о предложении Ливерпуля

Хаби Алонсо в Леверкузене. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Главный тренер немецкого "Байера" Хави Алонсо прокомментировал слухи о приглашении возглавить "Ливерпуль". Летом этого года английский клуб останется без главного тренера.

Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию в интервью своему бывшему одноклубнику по "Ливерпулю" Патрику Бергеру.

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Хаби Алонсо стал одним из открытий сезона 2023/2024. Его "Байер" уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, оставив позади даже "Баварию". Испанец считается перспективным тренером, за которого уже летом будут бороться европейские гранды.

Хаби Алонсо размышляет над тактикой "Байера". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Одним из таких клубов является "Ливерпуль", который скоро останется без тренера из-за досрочного ухода Юргена Клоппа с поста наставника. Хаби Алонсо выступал в составе "красных" во время футбольной карьеры, и слухи уже прочат ему возвращение на "Энфилд".

Что сказал Хаби Алонсо

Испанский наставник связан контрактом с "Байером" вплоть до лета 2026 года. Хаби Алонсо напомнил об этом и заявил, что уважает свой нынешний клуб. Он заверил, что счастлив в Леверкузене и мечтает выиграть с "фармацевтами" трофей.

Хаби Алонсо был удивлен заявлением Юргена Клоппа, чья карьера в "Ливерпуле" оказалась очень успешной. Однако испанец не планирует вести переговоры с английским клубом. При этом он заявил, что не знает, изменится ли эта ситуация в будущем.

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