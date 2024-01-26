Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хаби Алонсо рассказал о предложении Ливерпуля arrow

Хаби Алонсо рассказал о предложении Ливерпуля

26 января 2024 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо рассказал о предложении Ливерпуля
Хаби Алонсо в Леверкузене. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер немецкого "Байера" Хави Алонсо прокомментировал слухи о приглашении возглавить "Ливерпуль". Летом этого года английский клуб останется без главного тренера.

Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию в интервью своему бывшему одноклубнику по "Ливерпулю" Патрику Бергеру

Читайте также:

Хаби Алонсо стал одним из открытий сезона 2023/2024. Его "Байер" уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, оставив позади даже "Баварию". Испанец считается перспективным тренером, за которого уже летом будут бороться европейские гранды. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо размышляет над тактикой "Байера". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Одним из таких клубов является "Ливерпуль", который скоро останется без тренера из-за досрочного ухода Юргена Клоппа с поста наставника. Хаби Алонсо выступал в составе "красных" во время футбольной карьеры, и слухи уже прочат ему возвращение на "Энфилд".

Что сказал Хаби Алонсо 

Испанский наставник связан контрактом с "Байером" вплоть до лета 2026 года. Хаби Алонсо напомнил об этом и заявил, что уважает свой нынешний клуб. Он заверил, что счастлив в Леверкузене и мечтает выиграть с "фармацевтами" трофей. 

Хаби Алонсо был удивлен заявлением Юргена Клоппа, чья карьера в "Ливерпуле" оказалась очень успешной. Однако испанец не планирует вести переговоры с английским клубом. При этом он заявил, что не знает, изменится ли эта ситуация в будущем. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков

"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления. 

Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.

спорт
футбол
Ливерпуль
тренер
Хаби Алонсо
Байер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме