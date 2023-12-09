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Хабі Алонсо стане новим головним тренером мадридського Реала

9 грудня 2023 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хабі Алонсо стане новим головним тренером мадридського Реала
Хабі Алонсо задоволений грою "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо став головним кандидатом на посаду головного тренера мадридського "Реала". Він очолить "королівський клуб" у разі відходу Карло Анчелотті.

Зміна тренера у "Реалі" може статися наприкінці сезону, повідомляє Marca.

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Контракт Карло Анчелотті із "Реалом" закінчиться наприкінці сезону 2023/2024. Сторони ведуть переговори про продовження угоди, проте існує ймовірність, що італійський фахівець все ж таки залишить "Сантьяго Бернабеу".

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо пояснює гравцям тактику. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Новий тренер "Реала"

Хабі Алонсо став головною зіркою цього сезону в німецькій Бундеслізі. Його "Баєр" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини після 13 турів. Експерти відзначають комбінаційний, атакувальний футбол леверкузенців та хвалять 42-річного наставника за сміливість та тактичну грамотність.

Саме Хабі Алонсо може очолити "Реал" улітку наступного року. У мадридському клубі уважно стежать за успіхами свого колишнього футболіста. Якщо угоду з Анчелотті буде провалено, Алонсо отримає пропозицію зі столиці Іспанії.

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