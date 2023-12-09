Хабі Алонсо стане новим головним тренером мадридського Реала
Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо став головним кандидатом на посаду головного тренера мадридського "Реала". Він очолить "королівський клуб" у разі відходу Карло Анчелотті.
Зміна тренера у "Реалі" може статися наприкінці сезону, повідомляє Marca.
Контракт Карло Анчелотті із "Реалом" закінчиться наприкінці сезону 2023/2024. Сторони ведуть переговори про продовження угоди, проте існує ймовірність, що італійський фахівець все ж таки залишить "Сантьяго Бернабеу".
Новий тренер "Реала"
Хабі Алонсо став головною зіркою цього сезону в німецькій Бундеслізі. Його "Баєр" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини після 13 турів. Експерти відзначають комбінаційний, атакувальний футбол леверкузенців та хвалять 42-річного наставника за сміливість та тактичну грамотність.
Саме Хабі Алонсо може очолити "Реал" улітку наступного року. У мадридському клубі уважно стежать за успіхами свого колишнього футболіста. Якщо угоду з Анчелотті буде провалено, Алонсо отримає пропозицію зі столиці Іспанії.
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