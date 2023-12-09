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Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского Реала

9 декабря 2023 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского Реала
Хаби Алонсо доволен игрой "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо стал главным кандидатом на пост главного тренера мадридского "Реала". Он возглавит "королевский клуб" в случае ухода Карло Анчелотти. 

Смена тренера в "Реале" может произойти в конце сезона, сообщает Marca

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Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" закончится в конце сезона 2023/2024. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения, однако существует вероятность, что итальянский специалист все же покинет "Сантьяго Бернабеу". 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо объясняет игрокам тактику. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Новый тренер "Реала" 

Хаби Алонсо стал главной звездой нынешнего сезона в немецкой Бундеслиге. Его "Байер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии после 13 туров. Эксперты отмечают комбинационный, атакующий футбол леверкузенцев и хвалят 42-летнего наставника за смелость и тактическую грамотность. 

Именно Хаби Алонсо может возглавить "Реал" летом следующего года. В мадридском клубе внимательно следят за успехами своего бывшего футболиста. Если сделка с Анчелотти будет провалена, Алонсо получит предложение из столицы Испании. 

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