Ольга Харлан повернулася до України з двома медалями Олімпіади-2024

Харлан з двома медалями повернулася до України, де її урочисто зустріли — відео
Шаблістка Ольга Харлан на Олімпійських іграх у Парижі завоювала для України першу медаль — бронзу в індивідуальних змаганнях. Потім спортсменка із Миколаєва принесла збірній золоту нагороду у командній шаблі.
Після Олімпіади Харлан прибула до України, про що повідомила Державна прикордонна служба.
Харлан в Україні
Харлан після перетину кордону з квітами зустріли прикордонники. Військовослужбовці 27 прикордонного загону привітали Ольгу.
Шаблістка подякувала прикордонникам і розписалася на прапорі України.
За словами Харлан, вона рада повернутися додому з медалями, які присвячує всім українцям.
"Дуже вдячна прикордонникам 27 прикордонного загону за такий теплий прийом. Я дуже рада, що повернулася додому.
Я дуже щаслива, що їду додому з цим (медалями) і привезла це в Україну. Я дуже відчувала підтримку всієї України, усіх хлопців та дівчат, які нас захищають. Це для них і всієї України", — сказала Харлан.
Зазначимо, що Харлан стала рекордсменкою України за кількістю виграних олімпійських медалей: шість нагород — дві золоті, одна срібна, три бронзові медалі.
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