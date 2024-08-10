Ольга Харлан вернулась в Украину с двумя медалями Олимпиады-2024

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Саблистка Ольга Харлан на Олимпийских играх в Париже завевала для Украины первую медаль — бронза в индивидуальных соревнованиях. Затем спортсменка из Николаева принесла сборной золотую награду в командной сабле.

После Олимпиады Харлан прибыла в Украину, о чем сообщила Государственная пограничная служба.

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Харлан после пересечения границы со цветами встретили пограничники. Военнослужащие 27 пограничного загона поздравили Ольгу.

Саблистка поблагодарила пограничников и расписалась на флаге Украины.

По словам Харлан, она рада вернуться домой с медалями, которые посвящает всем украинцам.

"Очень благодарна пограничникам 27 пограничного отряда за такой теплый прием. Я очень рада, что вернулась домой.

Я очень счастлива том, что еду домой с этим (медалями) и привезла это в Украину. Я очень чувствовала поддержку всей Украины, всех парней и девушек, которые нас защищают. Это для них и всей Украины", — сказала Харлан.

Отметим, что Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству выигранных олимпийских медалей: шесть наград — две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали.

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