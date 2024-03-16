Харлан зазнала образливої поразки на Кубку світу

Ольга Харлана перед турніром. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Відома українська спортсменка Ольга Харлан не зуміла пробитися до другого раунду престижного змагання. Фехтувальниця програла досвідченій суперниці.

Українські шаблістки майже синхронно вибули з турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Укрінформ".

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Ольга Харлан не зуміла подолати опір Ольги Грамової з Болгарії на етапі Кубка світу з фехтування у бельгійському Синт-Нікласі. Українська спортсменка програла із рахунком 14:15.

Збірна України з фехтування. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Українки їдуть додому

Харлан гідно провела поєдинок проти суперниці з Болгарії, але Грамова зуміла перехопити ініціативу наприкінці протистояння, що дозволило їй вирвати перемогу у 33-річної українки. У результаті надії Харлан на успішний виступ на етапі Кубка світу не справдилися.

Поїздка до Бельгії вийшла невдалою для представниць збірної України з фехтування. Раніше Юлія Бакастова та Аліна Комащук перемогли у першому турі цього етапу Кубка світу, але вже на наступній стадії турніру синхронно зазнали поразки.

Проте збірна України візьме участь в Олімпійських іграх-2024. Національна команда здобути друге місце на етапі Кубка світу в Афінах і здобула олімпійську ліцензію.

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