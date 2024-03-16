Харлан потерпела обидное поражение на Кубке мира

Ольга Харлан перед турниром. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан не сумела пробиться во второй раунд престижного соревнования. Фехтовальщица проиграла опытной сопернице.

Украинские саблистки почти синхронно выбыли из турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

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Ольга Харлан не сумела преодолеть сопротивление Ольги Грамовой из Болгарии на этапе Кубка мира по фехтованию в бельгийском Синт-Никлассе. Украинская спортсменка проиграла со счетом 14:15.

Сборная Украины по фехтованию. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Украинки едут домой

Харлан достойно провела поединок против соперницы из Болгарии, но Грамова сумела перехватить инициативу в конце противостояния, что и позволило ей вырвать победу у 33-летней украинки. В итоге надежды Харлан на успешное выступление на этапе Кубка мира не оправдались.

Поездка в Бельгию получилась неудачной для представительниц сборной Украины по фехтованию. Ранее Юлия Бакастова и Алина Комащук победили в первом туре этого этапа Кубка мира, но уже на следующей стадии турнира синхронно потерпели поражение.

Тем не менее сборная Украины примет участие в Олимпийских играх-2024. Национальная команда завоевала второе место на этапе Кубка мира в Афинах и получила олимпийскую лицензию.

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