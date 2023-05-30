Харрі Кейн готується до трансферу в "Челсі"

Харрі Кейн святкує гол. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Капітан збірної Англії Харрі Кейн може стати футболістом лондонського "Челсі". У його трансфері зацікавлений новий головний тренер команди Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський наставник упевнений у тому, що вмовить форварда переїхати на "Стемфорд Брідж", повідомляє Football London.

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Британські таблоїди впевнені, що Харрі Кейн більше не зіграє за "Тоттенгем". Вихованець лондонської команди був її лідером 12 років, але наступного літа бомбардир змінить клуб.

Наполегливість Почеттіно

Чутки про відхід Кейна з "Тоттенгема" з'явилися кілька місяців тому. У послугах гравця зацікавлені французький "ПСЖ", мюнхенська "Баварія" та низка інших клубів. Останнім часом до цього списку приєднався і "Челсі".

"Сині" одразу ж стали лідером у боротьбі за 29-річного капітана збірної Англії. Новий тренер команди Маурісіо Почеттіно планує умовити Харрі Кейна вибрати "Челсі". У колишнього тренера "Тоттенгема" залишилися чудові стосунки з форвардом. Під час обговорення контракту з "Челсі" аргентинський наставник наполіг на купівлі Кейна. Він отримає кошти на цей трансфер.

Харрі Кейн аплодує вболівальникам. Фото: Reuters/Peter Cziborra

У сезоні 2022/2023 Харрі Кейн не зміг стати найкращим бомбардиром АПЛ попри те, що забив 30 голів. Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд записав на свій рахунок 36 м'ячів.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика. Проте Маурісіо Почеттіно може зробити з українця зірку АПЛ.

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