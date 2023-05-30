Харри Кейн готовится к трансферу в "Челси"

Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Капитан сборной Англии Харри Кейн может стать футболистом лондонского "Челси". В его трансфере заинтересован новый главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Аргентинский наставник уверен в том, что уговорит форварда переехать на "Стэмфорд Бридж", сообщает Football London.

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Британские таблоиды уверены в том, что Харри Кейн больше не сыграет за "Тоттенхэм". Воспитанник лондонской команды был ее лидером 12 лет, но будущим летом бомбардир сменит клуб.

Настойчивость Почеттино

Слухи об уходе Кейна из "Тоттенхэма" появились несколько месяцев назад. В услугах игрока заинтересованы французский "ПСЖ", мюнхенская "Бавария" и ряд других клубов. В последнее время к этому списку присоединился и "Челси".

"Синие" сразу же стали лидером в борьбе за 29-летнего капитана сборной Англии. Новый тренер команды Маурисио Почеттино планирует уговорить Харри Кейна выбрать "Челси". У бывшего тренера "Тоттенхэма" остались прекрасные отношения с форвардом. При обсуждении контракта с "Челси" аргентинский наставник настоял на покупке Кейна. Он получит средства для этого трансфера.

Харри Кейн аплодирует болельщикам. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В сезоне 2022/2023 Харри Кейн не смог стать лучшим бомбардиром АПЛ несмотря на то, что забил 30 голов. Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд записал на свой счет 36 мячей.

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