Хаві може піти з "Барселони": тренер готує ультиматум
Керівництво "Барселони" продовжує переговори з головним тренером команди Хаві Ернандесом щодо умов нового контракту. Наставник просить покращити його угоду.
"Барселона" та Хаві не поспішають погоджуватися з вимогами один одного, повідомляє AS.
Каталонський клуб хоче продовжити контракт із тренерським штабом 43-річного Хаві Ернандеса. Він очолив "Барселону" восени 2021 року і за підсумками минулого сезону завоював із командою титули чемпіона Іспанії та володаря Суперкубка країни.
Умова Хаві
Переговори між тренером та керівництвом "Барселони" періодично заходять у глухий кут. Сторони зійшлися лише по термінах нового контракту. Йдеться про угоду, завдяки якій Хаві продовжить тренувати "синьо-гранатових" як мінімум до літа 2026 року.
Ключовим пунктом розбіжностей контракту залишається зарплата фахівця. Він просить 12 млн євро на рік з урахуванням вирахування податків для себе та членів свого тренерського штабу. "Барселона" не готова платити тренерові такі гроші. Сторони продовжують спроби домовитись.
Термін дії нинішнього контракту Хаві з каталонським клубом спливає за рік.
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