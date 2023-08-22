Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хаві може піти з "Барселони": тренер готує ультиматум arrow

Хаві може піти з "Барселони": тренер готує ультиматум

22 серпня 2023 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві може піти з "Барселони": тренер готує ультиматум
Хаві Ернандес під час матчу команди. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Барселони" продовжує переговори з головним тренером команди Хаві Ернандесом щодо умов нового контракту. Наставник просить покращити його угоду.

"Барселона" та Хаві не поспішають погоджуватися з вимогами один одного, повідомляє AS.

Читайте також:

Каталонський клуб хоче продовжити контракт із тренерським штабом 43-річного Хаві Ернандеса. Він очолив "Барселону" восени 2021 року і за підсумками минулого сезону завоював із командою титули чемпіона Іспанії та володаря Суперкубка країни.

Хаві Ернандес
Хаві керує "Барселоною" у грі з "Реалом". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Умова Хаві

Переговори між тренером та керівництвом "Барселони" періодично заходять у глухий кут. Сторони зійшлися лише по термінах нового контракту. Йдеться про угоду, завдяки якій Хаві продовжить тренувати "синьо-гранатових" як мінімум до літа 2026 року.

Ключовим пунктом розбіжностей контракту залишається зарплата фахівця. Він просить 12 млн євро на рік з урахуванням вирахування податків для себе та членів свого тренерського штабу. "Барселона" не готова платити тренерові такі гроші. Сторони продовжують спроби домовитись.

Термін дії нинішнього контракту Хаві з каталонським клубом спливає за рік.

Нагадаємо, Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер. 

Роман Яремчук змінить клуб: українцем цікавляться в АПЛ. 

"Динамо" отримало посилення складу перед грою з "Бешикташем". 

Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард. 

Віталій Миколенко може стати одноклубником Роналду у Саудівській Аравії.

Почеттіно дав оцінку Мудрику: на українця чекають зміни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз