Хави может уйти из "Барселоны": тренер готовит ультиматум
Руководство "Барселоны" продолжает переговоры с главным тренером команды Хави Эрнандесом по условиям нового контракта. Наставник просит улучшить его соглашение.
"Барселона" и Хави не спешат соглашаться с требованиями друг друга, сообщает AS.
Каталонский клуб хочет продлить контракт с тренерским штабом 43-летнего Хави Эрнандеса. Он возглавил "Барселону" осенью 2021 года и по итогам прошлого сезона завоевал с командой титулы чемпиона Испании и обладателя Суперкубка страны.
Условие Хави
Переговоры между тренером и руководством "Барселоны" периодически заходят в тупик. Стороны сошлись только на сроках нового контракта. Речь идет о соглашении, благодаря которому Хави продолжить тренировать "сине-гранатовых" как минимум до лета 2026 года.
Ключевым пунктом разногласий контракта остается зарплата специалиста. Он просит 12 млн евро в год с учетом вычета налогов для себя и членов своего тренерского штаба. "Барселона" не готова платить тренеру такие деньги. Стороны продолжают попытки договориться.
Срок действия нынешнего контракта Хави с каталонским клубом истекает через год.
Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер.
Роман Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.
"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".
Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард.
Виталий Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии.
Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены.