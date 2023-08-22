Хави может уйти из "Барселоны": тренер готовит ультиматум

Хави Эрнандес во время матча команды. Фото: REUTERS/Juan Medina

Руководство "Барселоны" продолжает переговоры с главным тренером команды Хави Эрнандесом по условиям нового контракта. Наставник просит улучшить его соглашение.

"Барселона" и Хави не спешат соглашаться с требованиями друг друга, сообщает AS.

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Каталонский клуб хочет продлить контракт с тренерским штабом 43-летнего Хави Эрнандеса. Он возглавил "Барселону" осенью 2021 года и по итогам прошлого сезона завоевал с командой титулы чемпиона Испании и обладателя Суперкубка страны.

Хави руководит "Барселоной" в игре с "Реалом". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Условие Хави

Переговоры между тренером и руководством "Барселоны" периодически заходят в тупик. Стороны сошлись только на сроках нового контракта. Речь идет о соглашении, благодаря которому Хави продолжить тренировать "сине-гранатовых" как минимум до лета 2026 года.

Ключевым пунктом разногласий контракта остается зарплата специалиста. Он просит 12 млн евро в год с учетом вычета налогов для себя и членов своего тренерского штаба. "Барселона" не готова платить тренеру такие деньги. Стороны продолжают попытки договориться.

Срок действия нынешнего контракта Хави с каталонским клубом истекает через год.

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