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Хави может уйти из "Барселоны": тренер готовит ультиматум

22 августа 2023 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави может уйти из "Барселоны": тренер готовит ультиматум
Хави Эрнандес во время матча команды. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Барселоны" продолжает переговоры с главным тренером команды Хави Эрнандесом по условиям нового контракта. Наставник просит улучшить его соглашение. 

"Барселона" и Хави не спешат соглашаться с требованиями друг друга, сообщает AS

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Каталонский клуб хочет продлить контракт с тренерским штабом 43-летнего Хави Эрнандеса. Он возглавил "Барселону" осенью 2021 года и по итогам прошлого сезона завоевал с командой титулы чемпиона Испании и обладателя Суперкубка страны. 

Хави Эрнандес
Хави руководит "Барселоной" в игре с "Реалом". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Условие Хави 

Переговоры между тренером и руководством "Барселоны" периодически заходят в тупик. Стороны сошлись только на сроках нового контракта. Речь идет о соглашении, благодаря которому Хави продолжить тренировать "сине-гранатовых" как минимум до лета 2026 года. 

Ключевым пунктом разногласий контракта остается зарплата специалиста. Он просит 12 млн евро в год с учетом вычета налогов для себя и членов своего тренерского штаба. "Барселона" не готова платить тренеру такие деньги. Стороны продолжают попытки договориться. 

Срок действия нынешнего контракта Хави с каталонским клубом истекает через год. 

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