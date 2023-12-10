Хейні дуже легко переміг Прогрейса і став чемпіоном у новій вазі

Хейні — Прогрейс. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

У Chase Center, Сан-Франциско, США, відбулося велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версією WBC у суперлегкій вазі Реджіс Прогрейс бився з колишнім абсолютним чемпіоном у легкому дивізіоні Девіном Хейні.

Переможцем бою став Хейні, повідомив портал Новини LIVE.

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Хейні — Прогрейс. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Огляд бою Прогрейс — Хейні

На початку поєдинку боксери обмінювалися джебами, але, користуючись довгими руками, Девін виглядав краще на дистанції. До того ж у колишнього абсолютного чемпіона краще були справи з роботою на ногах.

Хейні у третьому раунді впіймав чемпіона прямим ударом, і той упав. Після нокдауну Реджіс швидко підвівся на ноги.

Поки Хейні домінував на рингу, Реджису радили обрізати кути, але він ніколи не був у цьому сильний. Дивно, що команда цього не розуміла під час підготовки до бою.

У дев'ятому раунді Хейні провалив Прогрейса та назустріч. У Реджіса трохи підігнулися ноги, але цього разу він не впав.

За підсумками бою всі судді віддали Хейні перемогу в кожному з раундів.

Підсумок бою: 120:107, 120:107, 120:107 на користь Хейні.

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