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Хейни официально перешел в другой вес и готовится к бою за титул

27 сентября 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни официально перешел в другой вес и готовится к бою за титул
Девин Хейни в ринге. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хейни начал готовиться к следующему поединку. Победитель Василия Ломаченко сразится с Реджисом Прогрейсом.

Противостояние боксеров пройдет в первом полусреднем весе, сообщает DAZN Boxing

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Представители Девина Хейни (30-0, 15 КО) подтвердили договоренность о проведении боя с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО). Поединок состоится девятого декабря в Сан-Франциско. Спортсмены будут противостоять друг другу за чемпионский пояс WBC в первом полусреднем весе. 

Хейни и Прогрейс
Афиша боя Хейни — Прогрейс. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Зачем Хейни сменил вес 

После победы над Василием Ломаченко американец Девин Хейни долго не мог решиться на другой поединок. Он просил Всемирную боксерскую организацию (WBO) предоставить еще несколько месяцев для того, чтобы обдумать решение о продолжении карьеры в легком весе. 

Девин Хейни
Чемпионские пояса Хейни. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

В итоге WBO отклонила просьбу Хейни. Зато Всемирный боксерский совет (WBC) частично пошел навстречу Девину, который просил предоставить ему шанс сразиться за титул организации с соотечественником Реджисом Прогрейсом в первом полусреднем весе. Однако пояс Хейни в легком весе станет вакантным, а сам Девин переведен в статус "чемпион в отпуске". 

Это будет первый поединок в новом весе для Девина Хейни.

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