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Хейні офіційно перейшов в іншу вагу та готується до бою за титул

27 вересня 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хейні офіційно перейшов в іншу вагу та готується до бою за титул
Девін Хейні на рингу. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні почав готуватися до наступного поєдинку. Переможець Василя Ломаченка битиметься з Реджисом Прогрейсом.

Протистояння боксерів пройде у першій напівсередній вазі, повідомляє DAZN Boxing.

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Представники Девіна Хейні (30-0, 15 КО) підтвердили домовленість про проведення бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО). Поєдинок відбудеться дев'ятого грудня у Сан-Франциско. Спортсмени протистоятимуть один одному за чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі.

Хейні та Прогрейс
Афіша бою Хейні — Прогрейс. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Навіщо Хейні змінив вагу

Після перемоги над Василем Ломаченком американець Девін Хейні довго не міг наважитися на інший поєдинок. Він просив Всесвітню боксерську організацію (WBO) надати ще кілька місяців для того, щоб обміркувати рішення щодо продовження кар'єри у легкій вазі.

Девін Хейні
Чемпіонські пояси Хейні. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

У результаті WBO відхилила прохання Хейні. Натомість Всесвітня боксерська рада (WBC) частково пішла назустріч Девіну, яка просила надати йому шанс поборотися за титул організації зі співвітчизником Реджисом Прогрейсом у першій напівсередній вазі. Однак пояс Хейні у легкій вазі стане вакантним, а сам Девін переведений у статус "чемпіон у відпустці".

Це буде перший поєдинок у новій вазі для Девіна Хейні.

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