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Хейни очень легко победил Прогрейса и стал чемпионом в новом весе

10 декабря 2023 11:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Хейни очень легко победил Прогрейса и стал чемпионом в новом весе
Хейни — Прогрейс. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Chase Center, Сан-Франциско, США, состоялось большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Реджис Прогрейс сразился с бывшим абсолютным чемпионом в легком дивизионе Девином Хейни.

Победителем боя стал Хейни, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хейни — Прогрейс. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Обзор боя Прогрейс — Хейни

В начале поединка боксеры обменивались джебами, но за счет длинны рук в этом аспекте Девин выглядел лучше. К тому же у бывшего абсолютного чемпиона лучше обстояли дела с работой на ногах.

Хейни в третьем раунде поймал чемпиона прямым ударом, и тот упал. После нокдауна Реджис быстро поднялся на ноги.

Пока Хейни доминировал на ринге, Реджису советовали обрезать углы, но он никогда не был в этом силен. Странно, что команда этого не понимала во время подготовку к бою.

В девятом раунде Хейни провалил Прогрейса и навстречу. У Реджиса слегка подогнулись ноги, но на этот раз он не упал.

По итогам боя все судьи отдали Хэйни победу в каждом из раундов.

Итог боя: 120:107, 120:107, 120:107 в пользу Хейни.

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