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Хочу подякувати нашим героям, які боронять Україну, — Усик

18 січня 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Хочу подякувати нашим героям, які боронять Україну, — Усик
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик 17 січня відсвяткував 37-річчя. У свій день народження українець звернувся до вболівальників.

Послання Усик залишив у соціальних мережах.

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За свою професійну кар’єру Усик виграв 21 бій, 14 нокаутом, раніше не програвав. Олександр ставав абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та й може стати ним у хевівейті, якщо переможе Тайсона Ф’юрі.

Усик подякував прихильникам та хейтерам

Усик у день свого народження, крім уболівальників та хейтерів, подякував ще й рідним: дружині, мамі, дітям, команді та друзям.

"Мені сьогодні 37.

Довгий шлях позаду, найважливіші битви попереду. Наша країна веде власну боротьбу, тому я хочу подякувати нашим героям, які боронять Україну.

Я дякую всім, хто в мене вірить та допомагає: коханій дружині, мамі, дітям, команді та друзям.

Ще дякую тим, хто в мене не вірить: ви робите мене тільки сильнішим на моєму шляху. Слава Богу за все і Слава Україні", — написав Усик.

Зазначимо, що 17 лютого Усик проведе бій за всі чотири пояси проти Тайсона Ф’юрі.

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Олександр Усик
бокс
професійний бокс
українські боксери

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