Хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину, — Усик
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 17 января отпраздновал 37-летие. В свой день рождения украинец обратился к болельщикам.
Послание Усик оставил в социальных сетях.
За свою профессиональную карьеру Усик выиграл 21 бой, 14 нокаутом, ранее не проигрывал. Александр становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и может стать им в хевивейте, если победит Тайсона Фьюри.
Усик поблагодарил поклонников и хейтеров
Усик в день своего рождения, кроме болельщиков и хейтеров, поблагодарил еще и родных: жену, маму, детей, команду и друзей.
"Мне сегодня 37.
Длинный путь позади, важнейшие сражения впереди. Наша страна ведет собственную борьбу, поэтому я хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину.
Я благодарю всех, кто в меня верит и помогает: любимой жене, маме, детям, команде и друзьям.
Еще благодарю тех, кто в меня не верит: вы делаете меня только сильнее на моем пути. Слава Богу за все и Слава Украине", — написал Усик.
Отметим, что 17 февраля Усик проведет бой за все четыре пояса против Тайсона Фьюри.
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