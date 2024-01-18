Хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину, — Усик

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 17 января отпраздновал 37-летие. В свой день рождения украинец обратился к болельщикам.

Послание Усик оставил в социальных сетях.

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За свою профессиональную карьеру Усик выиграл 21 бой, 14 нокаутом, ранее не проигрывал. Александр становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и может стать им в хевивейте, если победит Тайсона Фьюри.

Усик поблагодарил поклонников и хейтеров

Усик в день своего рождения, кроме болельщиков и хейтеров, поблагодарил еще и родных: жену, маму, детей, команду и друзей.

"Мне сегодня 37.

Длинный путь позади, важнейшие сражения впереди. Наша страна ведет собственную борьбу, поэтому я хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину.

Я благодарю всех, кто в меня верит и помогает: любимой жене, маме, детям, команде и друзьям.

Еще благодарю тех, кто в меня не верит: вы делаете меня только сильнее на моем пути. Слава Богу за все и Слава Украине", — написал Усик.

Отметим, что 17 февраля Усик проведет бой за все четыре пояса против Тайсона Фьюри.

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