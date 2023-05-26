Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Холанд розкрив свій секрет у "Манчестер Сіті" arrow

Холанд розкрив свій секрет у "Манчестер Сіті"

26 травня 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Холанд розкрив свій секрет у "Манчестер Сіті"
Холанд забиває черговий гол. Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд прокоментував бомбардирські подвиги в Англії. Молодий футболіст у свій перший сезон у Прем'єр-лізі встановив одразу кілька рекордів.

Холанд не очікував, що зможе забити так багато голів, повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Норвежець Ерлінг Холанд став чемпіоном Англії у свій перший же сезон у "Манчестер Сіті". 22-річний футболіст забив 36 голів та зробив вісім результативних передач у Прем'єр-лізі.

У чому секрет Холанда?

Форвард "Сіті" не сумнівався, що продемонструє результативний футбол в Англії. Він був повністю впевнений у собі та налаштований стати важливим гравцем для команди Хосепа Гвардіоли. Однак Холанд не міг припустити, що відразу стане провідним бомбардиром АПЛ.

"Минулого сезону "Манчестер Сіті" забив 100 голів. Це приголомшливий результат. Я розумів, що забиватиму, але не думав, що запишу на свій рахунок так багато м'ячів.

Ми мали складність на початку сезону, але тепер я відчуваю, ніби граю за "Манчестер Сіті" вже кілька років. Тренер зумів вибудувати фантастичне порозуміння серед футболістів команди", — заявив Ерлінг Холанд.

Ерлінг Холанд
Холанд та Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

Нагадаємо, "Челсі" програв "Манчестер Юнайтед". Михайло Мудрік міг урятувати лондонців, але не забив гол. Він став одним із героїв поєдинку.

Захисник Серхіо Рамос наслідував приклад Ліонеля Мессі та відмовив "ПСЖ".

Стало відомо, де і коли відбудеться бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

Тренер Андрій Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана".

Дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB