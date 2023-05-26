Холанд розкрив свій секрет у "Манчестер Сіті"

Холанд забиває черговий гол. Фото: REUTERS/Toby Melville

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд прокоментував бомбардирські подвиги в Англії. Молодий футболіст у свій перший сезон у Прем'єр-лізі встановив одразу кілька рекордів.

Холанд не очікував, що зможе забити так багато голів, повідомляє Sky Sports.

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Норвежець Ерлінг Холанд став чемпіоном Англії у свій перший же сезон у "Манчестер Сіті". 22-річний футболіст забив 36 голів та зробив вісім результативних передач у Прем'єр-лізі.

У чому секрет Холанда?

Форвард "Сіті" не сумнівався, що продемонструє результативний футбол в Англії. Він був повністю впевнений у собі та налаштований стати важливим гравцем для команди Хосепа Гвардіоли. Однак Холанд не міг припустити, що відразу стане провідним бомбардиром АПЛ.

"Минулого сезону "Манчестер Сіті" забив 100 голів. Це приголомшливий результат. Я розумів, що забиватиму, але не думав, що запишу на свій рахунок так багато м'ячів.

Ми мали складність на початку сезону, але тепер я відчуваю, ніби граю за "Манчестер Сіті" вже кілька років. Тренер зумів вибудувати фантастичне порозуміння серед футболістів команди", — заявив Ерлінг Холанд.

Холанд та Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

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