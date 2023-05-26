Холанд раскрыл свой секрет в "Манчестер Сити"

Холанд забивает очередной гол. Фото: REUTERS/Toby Melville

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал свои бомбардирские подвиги в Англии. Молодой футболист в свой первый сезон в Премьер-лиге установил сразу несколько рекордов.

Холанд не ожидал, что сумеет забить так много голов, сообщает Sky Sports.

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Норвежец Эрлинг Холанд стал чемпионом Англии в свой первый же сезон в "Манчестер Сити". 22-летний футболист забил 36 голов и сделал восемь результативных передач в Премьер-лиге.

В чем секрет Холанда?

Форвард "Сити" не сомневался в том, что продемонстрирует результативный футбол в Англии. Он был полностью уверен в себе и настроен стать важным игроком для команды Хосепа Гвардиолы. Однако Холанд не мог предположить, что сразу же станет ведущим бомбардиром АПЛ.

"В прошлом сезоне "Манчестер Сити" забил 100 голов. Это ошеломительный результат. Я понимал, что буду забивать, но не думал, что запишу на свой счет так много мячей.

У нас были сложность в начале сезона, но теперь я чувствую, будто играю за "Манчестер Сити" уже несколько лет. Тренер сумел выстроить фантастическое взаимопонимание среди футболистов команды", — заявил Эрлинг Холанд.

Холанд и Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith

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