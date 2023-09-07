Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хргович зізнався, як збирається перемогти Усика на рингу arrow

Хргович зізнався, як збирається перемогти Усика на рингу

7 вересня 2023 18:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хргович зізнався, як збирається перемогти Усика на рингу
Філіп Хргович тренується на свіжому повітрі. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хорватський боксер Філіп Хргович розпочав підготовку до наступного бою. Його суперником стане Олександр Усик.

Хргович є обов'язковим претендентом на пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у надважкій вазі, нагадує Ringside24.

Читайте також:

Після перемоги над Даніелем Дюбуа розпочали переговори про організацію бою Олександра Усика з новим суперником. Філіп Хргович став обов'язковим для українця опонентом і поєдинок може відбутися вже наприкінці 2023 року.

Усик знову захищатиме титули

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі має вийти на ринг із Філіпом Хрговичем. Згідно з умовами контракту, він не може відмовитись. Хорват уже розпочав підготовку до цього протистояння. Він не боїться суперника і заявляє, що знає, як здобути перемогу.

Олександр Усик
Олександр Усик займається організацією бою. Фото: instagram.com/p/CwyBKMyoimg/

"У мене буде одна незаперечна перевага у бою з Усиком. У кожному поєдинку я завдаю багато ударів. Це стиль роботи панчера на рингу, це і є моя тактика на бій.

Навіть у невдалому поєдинку з Чжилеєм я завдав близько 800 ударів, це досить багато. Усик не любить, коли високий та важкий хлопець дотягується до нього. А я працюю і корпусом, і вище. Що більше ударів, то більше шансів на перемогу. Точно зумію завдати неприємностей Олександру, примушу його відступити", — розповів Філіп Хргович.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу. 

Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка. 

"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться. 

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз