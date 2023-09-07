Хргович зізнався, як збирається перемогти Усика на рингу

Філіп Хргович тренується на свіжому повітрі. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Хорватський боксер Філіп Хргович розпочав підготовку до наступного бою. Його суперником стане Олександр Усик.

Хргович є обов'язковим претендентом на пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у надважкій вазі, нагадує Ringside24.

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Після перемоги над Даніелем Дюбуа розпочали переговори про організацію бою Олександра Усика з новим суперником. Філіп Хргович став обов'язковим для українця опонентом і поєдинок може відбутися вже наприкінці 2023 року.

Усик знову захищатиме титули

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі має вийти на ринг із Філіпом Хрговичем. Згідно з умовами контракту, він не може відмовитись. Хорват уже розпочав підготовку до цього протистояння. Він не боїться суперника і заявляє, що знає, як здобути перемогу.

Олександр Усик займається організацією бою. Фото: instagram.com/p/CwyBKMyoimg/

"У мене буде одна незаперечна перевага у бою з Усиком. У кожному поєдинку я завдаю багато ударів. Це стиль роботи панчера на рингу, це і є моя тактика на бій.

Навіть у невдалому поєдинку з Чжилеєм я завдав близько 800 ударів, це досить багато. Усик не любить, коли високий та важкий хлопець дотягується до нього. А я працюю і корпусом, і вище. Що більше ударів, то більше шансів на перемогу. Точно зумію завдати неприємностей Олександру, примушу його відступити", — розповів Філіп Хргович.

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