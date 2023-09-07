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Хргович сознался, как собирается победить Усика на ринге

7 сентября 2023 18:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хргович сознался, как собирается победить Усика на ринге
Филип Хргович тренируется на открытом воздухе. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хорватский боксер Филип Хргович начал подготовку к следующему бою. Его соперником станет Александр Усик.

Хргович является обязательным претендентом на пояс Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, напоминает Ringside24

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После победы над Даниэлем Дюбуа начали переговоры об организации боя Александра Усика с новым соперником. Филип Хргович стал обязательным для украинца оппонентом, и поединок может состояться уже в конце 2023 года. 

Усик снова будет защищать титулы 

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе должен выйти на ринг с Филипом Хрговичем. Согласно условиям контракта, он не может отказаться. Хорват уже начал подготовку к этому противостоянию. Он не боится соперника и заявляет, что знает, как добиться победы. 

Александр Усик
Александр Усик занимается организацией боя. Фото: instagram.com/p/CwyBKMyoimg/

"У меня будет одно неоспоримое преимущество в бою с Усиком. В каждом поединке я наношу много ударов. Это стиль работы панчера на ринге, это и есть моя тактика на бой. 

Даже в неудачном поединке с Чжилеем я нанес около 800 ударов, это достаточно большое количество. Усик не любит, когда высокий и тяжелый парень дотягивается до него. А я работаю и по корпусу, и выше. Чем больше ударов, тем больше шансов на победу. Точно сумею доставить неприятности Александру, заставлю его отступить", — рассказал Филип Хргович. 

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