Хргович сознался, как собирается победить Усика на ринге

Филип Хргович тренируется на открытом воздухе. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Хорватский боксер Филип Хргович начал подготовку к следующему бою. Его соперником станет Александр Усик.

Хргович является обязательным претендентом на пояс Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, напоминает Ringside24.

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После победы над Даниэлем Дюбуа начали переговоры об организации боя Александра Усика с новым соперником. Филип Хргович стал обязательным для украинца оппонентом, и поединок может состояться уже в конце 2023 года.

Усик снова будет защищать титулы

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе должен выйти на ринг с Филипом Хрговичем. Согласно условиям контракта, он не может отказаться. Хорват уже начал подготовку к этому противостоянию. Он не боится соперника и заявляет, что знает, как добиться победы.

Александр Усик занимается организацией боя. Фото: instagram.com/p/CwyBKMyoimg/

"У меня будет одно неоспоримое преимущество в бою с Усиком. В каждом поединке я наношу много ударов. Это стиль работы панчера на ринге, это и есть моя тактика на бой.

Даже в неудачном поединке с Чжилеем я нанес около 800 ударов, это достаточно большое количество. Усик не любит, когда высокий и тяжелый парень дотягивается до него. А я работаю и по корпусу, и выше. Чем больше ударов, тем больше шансов на победу. Точно сумею доставить неприятности Александру, заставлю его отступить", — рассказал Филип Хргович.

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