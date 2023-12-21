Кіліан Мбаппе вперше зіграв у ПСЖ із рідним братом

Етан Мбаппе у матчі проти "Метця". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Французький "ПСЖ" завершив 2024 впевненою перемогою над "Метцем" у 17-му турі Ліги 1. Кіліан Мбаппе забив два голи та став героєм поєдинку.

У цьому матчі зіграв молодший брат капітана збірної Франції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У поєдинку "ПСЖ" із "Метцем" відбулася знакова подія. На поле вперше вийшов 16-річний півзахисник Етан Мбаппе, молодший брат Кіліана. Футболіст з'явився на заміну замість Мануеля Угарте вже у компенсований час.

Етан та Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/psg/

Досягнення Мбаппе та "ПСЖ"

Лідер чинних чемпіонів Франції забив свої 40 та 41 голи у календарному році. Рекордом Кіліана Мбаппе є 44 м'ячі, але він уже не зможе перевершити це досягнення, оскільки свій наступний поєдинок "ПСЖ" проведе лише третього січня 2024 проти "Тулузи".

Завдяки перемозі над "Метцем" команда Луїса Енріке продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці Ліги 1. "Ніцца" відстає від "ПСЖ" на п'ять очок.

Контракт Етана Мбаппе з "ПСЖ" спливає влітку 2024 року. Він грає позиції опорного півзахисника. Орієнтовна трансферна вартість футболіста складає півмільйона євро.

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