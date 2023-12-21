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Килиан Мбаппе впервые сыграл в ПСЖ с родным братом

21 декабря 2023 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Килиан Мбаппе впервые сыграл в ПСЖ с родным братом
Этан Мбаппе в матче против "Метца". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" завершил 2024 год уверенной победой над "Метцем" в 17-м туре Лиги 1. Килиан Мбаппе забил два гола и стал героем поединка.

В этом матче сыграл и младший брат капитана сборной Франции, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В поединке "ПСЖ" с "Метцем" состоялось знаковое событие. На поле впервые вышел 16-летний полузащитник Этан Мбаппе, который является младшим братом Килиана. Футболист появился на замену вместо Мануэля Угарте уже в компенсированное время. 

Этан и Килиан Мбаппе
Этан и Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/psg/

Достижение Мбаппе и "ПСЖ" 

Лидер действующих чемпионов Франции забил свои 40 и 41 голы в календарном году. Рекордом Килиана Мбаппе является 44 мяча, но он уже не сможет превзойти это достижение, так как свой следующий поединок "ПСЖ" проведет только третьего января 2024 года против "Тулузы". 

Благодаря победе над "Метцем" команда Луиса Энрике продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" отстает от "ПСЖ" на пять очков. 

Контракт Этана Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. Он играет на позиции опорного полузащитника. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет полмиллиона евро. 

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